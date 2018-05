Tour de Plaisier

× Erweitern Foto: Leon Seefried Magic Bar Tour

Das ist der Szenebummel des Jahres: Wenn am 30. Mai Horden fröhlicher Menschen mit einem Gutscheinheft bewaffnet die Lokale und Geschäfte im Viertel stürmen, dann ist „Magic Bar Tour“! In etwa vierzig Lokalen, Bars und Kneipen erhält man an diesem Abend allerlei Schmankerl, Prozente und Vergünstigungen, oftmals über die Nacht des 30. Mai hinaus. Erstmals beteiligen sich auch Kulturinstitutionen: So gibt es Ermäßigung auf den Eintritt in der Kunsthalle oder auf Tickets für ein Konzert der Münchner Philharmoniker. Das Couponheft kostet 16 Euro und ist ab 13. Mai im Sub erhältlich. Oftmals ist es schon am darauf folgenden Tag ausverkauft! Der Erlös kommt dem schwulen Zentrum zugute. Die Liste aller Locations wird auf Plakaten und online veröffentlicht, alle Teilnehmenden können wieder über eine App ihre Lieblingslocation mit dem attraktivsten Angebot des Abends wählen.

www.magicbartour.de