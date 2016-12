THEMEN FÜR MÄNNER

Zum vierten Mal ist zurzeit die „Männerakademie“ am Start. Das schwule Zentrum Sub lädt dabei jeden Monat zu Vorträgen und Diskussionen, die sich unterschiedlichster Aspekte der männlichen Gesundheit annehmen.

Münchens größte Veranstaltung zum Thema Männergesundheit richtet sich keineswegs ausschließlich an Schwule, auch Heteros finden hier Antworten und Informationen. Der Erfolg gibt dem Initiator, Diplom-Psychologen Christopher Knoll, recht: Rund fünfzig Interessierte waren bislang zu jedem Termin dabei – und das soll auch im kommenden Semester so bleiben. Der thematische Bogen spannt sich von Homophobie über sexuelle Gewalt oder Beziehungsfragen bis hin zu Intergeschlechtlichkeit und Krebsvorsorge. Im Dezember ist Dr. Werner Mosser zu Gast, der über „sexualisierte Gewalt an Jungs und Männern“ spricht.

13.12., Sub, Müllerstr. 14, 19:30 Uhr, www.subonline.org