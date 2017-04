Stoppt den Staatsterror! – Demonstration auf dem Marienplatz

Inzwischen gibt es keinen Zweifel mehr, dass in der russischen Republik Tschetschenien Schwule gezielt gesucht, verhaftet, gefoltert und getötet werden. Das nicht von Extremisten, sondern durch die Sicherheitsbehörden. Am 6. April setzt München ein Zeichen. Leo dokumentiert den Aufruf zur Teilnahme:

„Mindestens drei Tote, über 100 Festnahmen von Schwulen in Tschetschenien. Die Nachrichten, die uns dieser Tage aus der Russischen Föderation erreichen, sind erschreckend. Die internationale Presse berichtet von Folter und Morden. Die russische Regierung stellt sich dumm. Wir setzen ein Zeichen der Solidarität und fordern eine Intervention der Bundesregierung sowie Aufnahme und finanzielle Unterstützung der Verfolgten. Die Münchner Community ruft zur Kundgebung „Staatsterror, Mord und Verfolgung gegen LSBTI in Tschetschenien“ am Marienplatz auf. Am 6. April, 18 Uhr.

„Staatliche Gewalt bis hin zu Verschleppung und Mord an LSBTI muss die internationale Gemeinschaft auf den Plan rufen. Es muss alles getan werden, um Lesben, Schwulen und Transgender in Tschetschenien zu schützen. Darüber hinaus sollte die Bundesregierung sofort die Aufnahme von Verfolgten anbieten", sagt Stadträtin Lydia Dietrich. Als Veranstalterin tritt die Organisation Munich Kyiv Queer auf. Redebeiträge u.a. von Lydia Dietrich, MdL Claudia Stamm und Munich Kyiv Queer."