Spenden zum Welt-AIDS-Tag

Ende des vergangenen Jahres gab es im Zuge des Welt-AIDS-Tag zahlreiche Sammel- und Spendenaktionen zugunsten der Münchner Aids-Hilfe.

Zwei Wochen lang hatten die Darsteller des Musicals „Tanz der Vampire“ nach den Vorstellungen Spenden gesammelt. So kam im Deutschen Theater heuer die beeindruckende Summe von 23.380,76 Euro zusammen. Auch der diesjährige Benefizabend des Gärtnerplatztheaters war wieder ein voller Erfolg: Die Semi-Oper „King Arthur“ sorgte für ein ausverkauftes Haus und ein Spendenergebnis von 11.417,20 Euro. Ein Musikwunsch in der Schlagerbar Prosecco ist bei den Inhabern Dasa und Andreas nur gegen eine Spende zu haben – so wurden im Jahr 2016 rund 5.000 Euro in die musikalische Spendenbox geworfen. Am 30.11. feierte der Club Harry Klein wieder eine „Red Ribbon Night“ zum Welt-AIDS-Tag, bei der am Ende 1.400 Euro überwiesen wurden. Beim Schaufenster-Basar der Regenbogen-Apotheke konnten Werner und Birgit mit dem Verkauf von nützlichen und originellen Dingen rund 2.000 Euro erzielen. Last, not least: Das ganze Jahr über sammeln die beiden Gastronomen Dietmar Holzapfel und Sepp Sattler in ihrem Restaurant und Badehaus Deutsche Eiche für die Münchner Aids-Hilfe. Zum Jahresende kamen noch einmal 300 Euro hinzu, die das Bildungswerk des DGB für Dietmars kulturell-historische Hausführungen überwies – auch dieser Zuschuss kam der Aids-Hilfe zugute.

