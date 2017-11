Sonderzug nach Augsburg

× Erweitern Foto: Bernd Müller S-Bahn-Sonderfahrt

Auch die S-Bahn München ist wieder zum Welt-AIDS-Tag aktiv. Heuer wird sie keinen Pendelzug auf der Stammstrecke einsetzen, sondern eine Sonderfahrt zum Christkindlesmarkt nach Augsburg anbieten. Der Zug startet am Samstag, dem 2. Dezember um 13 Uhr am Ostbahnhof und hat seinen ersten Halt in Moosach. Dann fährt er über den Nord- und Südring nach Augsburg, wo gut zwei Stunden Aufenthalt eingeplant sind. Der Ticketpreis liegt bei ca. 10 bis 15 Euro. Auf dem Rückweg hält diese Sonder-S-Bahn auf jeder Station der Stammstrecke. Bahnfans aufgepasst: Gefahren wird mit einem Zug der Baureihe ET 4.20 – ein Schmankerl für Liebhaber! Updates erfahrt ihr auf der Website www.muenchner-aidshilfe.de