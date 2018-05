SommerBergwelt

× 1 von 3 Erweitern Foto: Schnitten Schmittenhöhebahn Porsche Design Gondel × 2 von 3 Erweitern Foto: Schnitten Night Slope × 3 von 3 Erweitern Foto: Schnitten Panorama Prev Next

Im Herzen des Pinzgaus in einem malerischen Alpental liegt Zell am See. Ein tolles Alpenpanorama umgibt den Zeller See, der im Sommer zum Baden und zu vielfältigen Wassersportaktivitäten einlädt. Die Schmittenhöhe, der 2.000 Meter hohe Hausberg, lockt im Winter mit seinen zahlreichen Wintersportmöglichkeiten Sportler aus aller Welt und im Sommer den Bergwanderer und Genießer.

Zell am See bildet gemeinsam mit der Nachbargemeinde Kaprun ein echtes Erlebnis mit einer lebendigen Kneipenszene, mit angesagten Bars und Discotheken und mit einer riesigen kulinarischen Vielfalt in den zahlreichen Restaurants und Cafés. Auf der Schmitten erwarten die Hungrigen viele urig-gemütliche Berggasthöfe. Hausgemachte Schmankerl, Snacks, Strudel und Kuchen verwöhnen neben herrlichen Ausblicken auf die umgebende Bergwelt und den tief unten liegenden Zeller See.

Ausgedehnte Wanderungen, Nordic Walking und Bergsteigen sind die Highlights für den sportlichen Urlauber im Salzburgerland. Entlang des Weges erzählen Thementafeln über die Geschichte der Region und ihre artenreiche Tier- und Pflanzenwelt. Auf der „4-Seen-Kunstwanderung“ sind am Wegesrand dreißig überdimensionale Skulpturen internationaler Künstler zu bewundern. Österreichs erster Kunst- und Kulturberg bietet aber nicht nur Kunst, sondern auch fantastische Ausblicke auf die vier Seen.

Bei der Kräuterwanderung geht es ums Erschmecken, Erriechen und Erfühlen der regionalen Kräuterküche. Beim Sonnkogel Restaurant wartet dann der Blaubeer-Schmarrn mit Apfelmus als Belohnung für die Mühen.

Auf kaiserlichen Spuren wandert man auf dem 2 Kilometer langen Sisi-Rundwanderweg. Fans der österreichischen Kaiserin folgen dem Weg, den Sisi vor 120 Jahren genommen hat, um einen spektakulären Sonnenaufgang zu erleben. In der Elisabethkapelle können sie sich mittels einer Fotografie und eines original handsignierten Bildes einen Eindruck der Geschichte verschaffen.

Foto: Alex Stark MarkusMensch

Die Altstadt von Zell am See hält unerschöpfliche Möglichkeiten am Abend bereit, den Tag ausklingen zu lassen. Ein entspannter Einkaufsbummel lässt sich mit dem Besuch der alten Pfarrkirche und dem Vogtturm verbinden. Anschließend führt der Weg in eines der internationalen Feinschmeckerlokale und zu erlesenen Weinen. Legendär sind die Sommernachtsfeste in Zell am See im Juli und August. Dann verwandelt sich die Fußgängerzone in eine Partymeile mit Pop und Rock, mit Jazz und traditioneller heimischer Musik.