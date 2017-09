× Erweitern Grafik: Frank Zuber SchniedelWeek SUB

Die „Schniedelweek“ im Sub ist eine Event-Woche rund um das beste Stück des Mannes. Sie soll dazu beitragen, den Penis zu enttabuisieren, ihn in seiner Bedeutung und in verschiedenen Facetten zu zeigen. Sexualität ist schön, lustvoll, attraktiv. So zeigt die Ausstellung „München bis 45 Grad“, dass nicht alle Schwänze pornotauglich, sondern schlicht real sind. Die Ausstellung hinterfragt schwules und männliches Selbstverständnis. Nicht wenige Männer halten sich selbst für nicht ausreichend bestückt. Das macht unglücklich. Das Sub setzt sich ein für ein gelingendes Miteinander unter schwulen Männern in München. Dafür gibt es jetzt die Schniedelweek mit Diskussion, Vortrag und einer Ausstellung mit über neunzig Penissen. *bm

7.9., Vernissage: „München bis 45 Grad“ mit Martin Jautz (Safety-Aktionsgruppe), 12.9., Männerakademie-Vortrag „Der Penis“ mit Urologin Dr. Suzan Oruc, 19.9., Debatte „Sind 45 Grad genug?“ – alle Veranstaltungen um 19:30 Uhr im Sub, Müllerstr. 14