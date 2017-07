Wir laufen wieder am 10. September 2017

× Erweitern Foto: Oliver Hacker Run for Life

Der 17. Run for Life startet am 10. September 2017 alle Laufbegeisterten ein, Sport und Spaß mit dem guten Zweck zu verbinden. Jetzt beginnt die Registrierung. Als Einzelläufer_in oder Team könnt ihr jetzt schon registrieren. Auch die Teilnahme als Run for Life-"Hero" ist in Kürze möglich.

Anmeldungen über die Homepage www.runforlife.de