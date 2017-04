× Erweitern Logo

Schwule Bierzelte gibt es nicht nur auf dem Oktoberfest, auch Augsburg gönnt sich fesche Jungs und Mädels in Tracht, und zwar beim RosaMontag auf dem Augsburger Frühjahrsplärrer.

Am 24. April, auf dem Höhepunkt aller Frühlingsgefühle, öffnet das Festzelt Schaller um 18:30 Uhr seine Pforten und holt aus zum Partyabend für Gays, Lesbians & Friends. Dabei wird die mehrfach ausgezeichnete Partyband „FRONTAL PARTY PUR“ die Menge auf musikalischer Ebene anheizen. Tischreservierungen sind übrigens zu empfehlen. Wer bis zum Ende um 23 Uhr noch nicht genug haben sollte, packt sein Gspusi an der Lederhosn und zieht ihn mit zur After-Show-Party in den Thorbräukeller in der Heilig-Geist-Straße 20.

24.4., Festzelt Schaller, ab 18:30 Uhr, Reservierungen unter reservierung@schallerzelt.de oder Telefon 0821 5087161