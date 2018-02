× Erweitern Foto: Thomas Mack Rosa Nockherberg_Szeneblecken

Seit 2007 gibt es in München das „Szeneblecken“, die schwule Adaption des Starkbieranstichs am Nockherberg. Dieses Jahr sind die Männer der „Stark Bier Blosn“ erstmals im Sub zu Gast und wollen mit Fassanstich, Fastenpredigt und Singspiel auch in der neuen Spielstätte punkten. Die Fastenpredigt mit zahlreichen Seitenhieben auf die schwule Szene sowie das allgemeine Weltgeschehen hält Kabarettist und Initiator Thomas Mack in der Rolle des „Bruder Blasius“. Das anschließende Singspiel „Der Schauspieldirektor“ karikiert bekannte Szenepersönlichkeiten. Wer die ein oder andere (lieb gemeinte) Watschn einstecken muss, bleibt bis zur Premiere geheim!

2.3., Sub-Zentrum, Müllerstr. 14, 20 Uhr, Eintritt frei, www.subonline.org