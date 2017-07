Regenbogenfamilien

Auf den Anfang kommt es an

Wenn sich gleichgeschlechtliche Paare für ein Kind entschieden haben, können sich schnell Zweifel unter die berühmte „freudige Erwartung“ mischen: Welche Veränderungen kommen auf die Eltern zu, was macht das Kind mit der Paarbeziehung und schafft man das Ganze in einem hetero geprägten Umfeld überhaupt? Für das Münchner Regenbogenfamilienzentrum stellt Diplom-Psychologin Cathrin Anders daher ein Präventionsprogramm vor, das gleichgeschlechtlichen Paaren hilft, die Elternpartnerschaft von Anfang an zu stärken, um negativen Erfahrungen und einer ungünstigen Sozialentwicklung des Kindes vorzubeugen. Der Eintritt ist frei.

27.7., Regenbogenfamilienzentrum, Saarstr. 5/II, 19:30 Uhr