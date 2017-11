Regenbogen-Katholiken

× Erweitern Foto: Mirja Kofler/GNRC Regenbogenkatholiken_Brinkschroeder

Vom 30. November bis 3. Dezember findet in Dachau die Versammlung des „Global Network of Rainbow Catholics“ (GNRC) statt. Rund 100 Regenbogenkatholiken aus 35 Ländern kommen unter dem Motto des Bibelpsalms 17 „Höre die gerechte Sache“ in Dachau und München zusammen, um an ihrer Strategie für die Zukunft zu feilen. Denn zwischen ihnen und ihrer Kirche besteht ein offener Konflikt. Dennoch wollen sie Glaube und Identität vereinbaren. Das Ziel der Teilnehmer ist ambitioniert: Sie wollen, dass sich der Papst offiziell für die Gleichberechtigung aller Katholiken ausspricht, ob hetero oder homo, trans oder queer, innerhalb und außerhalb der Kirche. „Es lohnt sich, sich beharrlich innerhalb der katholischen Kirche für Veränderungen einzusetzen“, ist der Theologe und Religionslehrer Dr. Michael Brinkschröder überzeugt. Er etablierte bereits 2002 den Münchner Queer-Gottesdienst, mit dem GNRC rief er ein weltumspannendes Netzwerk der LGBTIQ-Katholiken ins Leben. Höhepunkt der Versammlung ist die Eucharistiefeier in der Bürgersaalkirche in München am Samstag um 17 Uhr. Gastgeber sind die Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) e.V. und der katholische Queergottesdienst München.

