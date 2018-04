Regenbogen-Familienfest

× Erweitern Illustration: Veranstalter InternationalFamilyEqualityDay

Unter dem Motto „Children Rights Matter“ begeht auch das Münchner Regenbogenfamilienzentrum am 6.5. den International Family Equality Day (IFED), der seit 2012 an jedem ersten Wochenende im Mai gefeiert wird. Zusammen mit „Les Mamas“ steigt heute von 14 bis 17 Uhr ein Familienfest mit allerlei in- und Outdoor-Aktivitäten sowie dem Puppenspiel „Krach im Dach“ mit dem Figurentheater Linde Scheringer aus München.

6.5., Fach- und Beratungsstelle Regenbogenfamilien, Saarstr. 5, 14-17 Uhr, www.regenbogenfamilien-muenchen.de