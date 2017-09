Refugee Support

Im August überreichten die Partyveranstalter Markus Wittig und Ken Koch(NY.Club/Luxuspop), Arne Brach (Jenny tanzt) und Peter Fleming (Garry Klein) einen Scheck über 1986,31 Euro an Sub-Geschäftsführer Kai Kundrath (Foto v. r. n. l.). Mit dem Betrag sollen unter anderem Anwaltskosten getragen werden, die im Rahmen von Asylverfahren schwuler Geflüchteter anfallen. Über mehrere Abende sammelten sie in den Klubs Spenden und zwackten Teile des Eintrittsgeldes dafür ab. Arne Brach hatte die Aktion nach Gesprächen mit dem Sub über die Situation queerer Refugees initiiert – und die Kollegen waren sofort dabei!

Eine weitere Spende für die Flüchtlingsarbeit kam beim CSD-Gottesdienst am 14. Juli zusammen. Auf Anregung der Pfarrer Leo Volleth (Bild Mitte) und Wolfgang Scheel wird die Kollekte im Namen der Organisation Homosexuelle und Kirche (HuK) in Höhe von 1.400 Euro ebenfalls der Flüchtlingsarbeit des Sub zugutekommen.