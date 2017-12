QUEERPASS Bayern und Rainbow Refugees

× 1 von 3 Erweitern Foto: Queerpass Bayern Queerpass Bayern × 2 von 3 Erweitern Foto: Queerpass Bayern Queerpass Bayern × 3 von 3 Erweitern Foto: Queerpass Bayern Queerpass Bayern Prev Next

QUEERPASS Bayern ist der erste eingetragene LGBT Fanclub des FC Bayern München. Wir verfolgen die Spiele unserer Mannschaft in der Kneipe wie im Stadion. Trotz der guten Situation ist bekannt, dass es in Fußballstadien oft Menschen gibt, die homophob und fremdenfeindlich sind. Dieser Gesinnung wollen wir offen entgegentreten. Und so war die Idee geboren, mit den Rainbow Refugees München den gemeinsamen Besuch eines FC Bayern Fußballspiels zu organisieren. Am 18.11.2017 war es dann soweit. Eine Gruppe der Refugees hat mit uns gemeinsam das Spiel gegen den FC Augsburg in München besucht. Für uns von QUEERPASS Bayern waren insbesondere die Erzählungen der einzelnen Teilnehmer über deren Erlebnisse sehr aufschlussreich.