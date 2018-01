× Erweitern PrEP

Viele Fragen und noch mehr Halbwissen: Höchste Zeit für komprimiertes Wissen

Die neue Safer-Sex Strategie - PrEP schützt vor HIV

Christopher Knoll (MüAH) und Jan Geiger (Projekt Prävention, Sub) bringen euch am 16.01.2018 ab 19:30 das Basiswissen zur PrEP im sub nahe.

Was ist das? Wo bekomme ich sie?, Warum sollte ich sie nehmen? Wann nicht?, Und was ist mit den anderen STIs? Alles, was du wissen zur PrEP wissen musst! Eintritt frei.

16.1 Sub, 19:30 Müllerstr. 14, www.subonline.de