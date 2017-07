Queerer Wandertag

Sie ist der Höhepunkt des CSD-Wochenendes und ein bunter Hingucker für Münchner und Münchnerinnen sowie die Gäste der Landeshauptstadt: Die Polit-Parade des CSD wird sich auch in diesem Jahr bunt, fröhlich und laut durch die Innenstadt bewegen. Zum Redaktionsschluss, zwei Wochen vor Ablauf der offiziellen Anmeldefrist, waren bereits achtzig Gruppen und Vereine registriert, die am 15. Juli für Sichtbarkeit und gleiche Rechte demonstrieren – und sich feiern. Angeführt vom Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter startet die Demonstration mit knapp 10.000 Teilnehmenden um 12 Uhr am Marienplatz und führt über die bekannte Route zum Stachus, von dort am Sendlinger Tor vorbei auf die Müllerstraße, wo auch in diesem Jahr eine Extrabühne steht, die mit guter Laune und markigen Sprüchen alle Wagen und Fußgruppen vorstellt und im Viertel willkommen heißt. Anschließend schlängelt sich der Zug rund um den Gärtnerplatz und schließlich durch die Reichenbachstraße zum Isartor, wo der Endspurt durch das Tal zurück in Richtung Marienplatz beginnt. Stolze 4,5 Kilometer sind dabei zu bewältigen – reichlich Gelegenheit, Flagge zu zeigen!

15.7., 12 – 15 Uhr, Start Marienplatz