Pink Christmas sagt Good Bye für 2017

Foto: George Schmauser

Zum letzten Mal hat am 23. Dezember der queere Weihnachtsmarkt Pink Christmas geöffnet – in diesem Jahr! Zum Abschluss der Saison 2017 trifft sich das Viertel auf den letzten Glühwein und kauft schnell die letzten Geschenke für die Lieben, denn am Heiligabend haben heuer viele Geschäfte zu. Den Abschied vom pinkfarbenen Weihnachtstreiben versüßt Gene Pascale mit ihrem Showprogramm und schickt das Partyvolk mit frechen Sprüchen in die Feiertage.

23.12., Stephansplatz, 16 – 22 Uhr, www.pink-chistmas.de