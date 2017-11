Pink Christmas 2017

× Erweitern Foto: George Schmauser Pink Christmas

Er ist der schillernde Star unter den Weihnachtsmärkten Münchens: Schon zum 13. Mal erstrahlt Pink Christmas im Herzen des Glockenbachviertels. Er ist klein, fein, bunt, abwechslungsreich und so kommunikativ wie kein Zweiter! Lesben, Schwule, Familien, Nachbarn und Gäste des Viertels fühlen sich hier gleichermaßen wohl und freuen sich auf die freundschaftliche Atmosphäre, das ungewöhnliche Händler-Angebot, den bekannt leckeren Glühwein und die einzigartigen abendlichen Show-Auftritte.

Auch in diesem Jahr ist Pink Christmas die komplette Adventszeit über am Start. Das Opening am 27. November um 19 Uhr ist einmal mehr mit Stars bestückt: Neben Oberbürgermeister Dieter Reiter sind Kult-Schauspielerin Marianne Sägebrecht und Schlagerstar Patrick Lindner auf der kleinen Pink-Christmas-Bühne zu sehen. Bis zum 23. Dezember geben sich dann unterschiedliche Travestie-Künstler die Ehre, und natürlich ist auch DJ James Munich wieder am Start. Detaillierte Infos zu den Auftrittsterminen auf der Website.

27.11. – 23.12., Stephansplatz München, Mo – Fr 16 – 22 Uhr, Sa + So 12 – 22 Uhr, www.pink-christmas.de