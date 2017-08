Over the Rainbow

Im Rahmen der PrideWeek zum Christopher Street Day 2017 waren am 9. Juli mehr als 250 Besucher im Alten Rathaussaal beim ersten Regenbogen-Konzert der Münchner Philharmoniker.

Mit diesem Konzert will „Das Orchester der Stadt“ deutlich seine Weltoffenheit, Toleranz und Akzeptanz unterstreichen.

Zum Beginn des Abends spielte das Rainbow Sound Orchestra Munich Werke des finnischen Komponisten Jean Sibelius bis hin zu modernen Stücken von Conchita Wurst – unter der Leitung der Dirigenten Mary Ellen Kitchens und Alexander Strauch.

Den Höhepunkt bildete das Streichquintett der Münchener Philharmoniker: Julian Shevlin, Simon Fordham (Violine), Valentin Eichler (Viola) und David Hausdorf (Violoncello) spielten das Reiterquartett von Joseph Haydn und das String Quartet No. 1 in G minor von Ralph Vaughan Williams.

„Musik verbindet! Und wenn dies dazu dient, Gleichstellung und Antidiskriminierung zu befördern, dann ist das umso erwähnenswerter! Ich freue mich sehr, dass das Orchester der Stadt München, die Münchner Philharmoniker, mit dem Regenbogen-Konzert zum CSD 2017 ein so kraftvolles Signal senden: Wertschätzung und Akzeptanz von Vielfalt kann gerade in der heutigen Zeit gar nicht stark genug betont werden – und was ist besser dafür geeignet als Musik?“, so Oberbürgermeister und Schirmherr des Konzerts Dieter Reiter in seinem Grußwort zum Regenbogen-Konzert.

Das erste Konzert im Rahmen der Patenschaft der Münchner Philharmoniker für die Münchner Regenbogenstiftung war ein voller Erfolg. Eine Fortsetzung ist geplant.