Neues Nachtleben auf der Museumsinsel

Love is the message – mit seinem sympathischen Mantra breitet BLITZ seit dem 22. April im Kongresssaal des Deutschen Museums endlich seine liebevollen Arme aus.

Nachdem schon seit dem letzten Sommer geunkt und spekuliert wurde, besteht jetzt Gewissheit.

× Erweitern Bildcredit: Siemenshauptversammlung 1979 (bunt)Mit freundlicher Genehmigung der Siemens Corporate Archives Kongress Saal München 1979

Die Zusammenstellung des BLITZ-Konvoluts klingt aufregend: zwei unabhängige Dancefloors, ein großer Barbereich, ein vegetarisches Restaurant mit mexikanischer Küche und einem Gartenbereich mit Blick auf die Isar. Während also am Wochenende der Beat regiert (nichts weniger als den Status eines Hotspots unter den europäischen Klubs streben die Macher nach eigener Aussage an), sollen unter der Woche Workshops, Lesungen und Konzerte das Programm füllen. Denn: Das BLITZ will nicht durch Exklusivität, sondern Inklusivität brillieren und versteht sich somit als Ort der Begegnung. Was das bedeuten soll bzw. wie genau das umgesetzt wird, muss das BLITZ erst noch veranschaulichen. Nichtsdestotrotz dürfen sich die Münchner auf spannende Klubnächte im Sommer freuen.