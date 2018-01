Munich Kyiv Queer ist 5 Jahre alt!

× Erweitern Foto: Conrad Breyer Münchner Delegation Kiew

Am 13. Januar bleibt die Politik draußen. Im Lesbenberatungszentrum LeTRa in der Angertorstraße 3 lädt Munich Kyiv Queer ab 19 Uhr zum Geburtstagsfest. Ganz München darf kommen. In fünf Jahren hat die Menschenrechtsinitiative einiges bewegt:

Im November 2012, in einem Raum bei Diversity, „Münchens LesBiSchwulem und Trans* Jugendzentrum“, fing alles an: Drei Leute beschlossen, eine Kontaktgruppe zu gründen. Eine lose Initiative, die zwischen den beiden Partnerstädten Kiew und München Projekte vermitteln sollte.

Den Namen „Munich Kyiv Queer“ gab sich die Gruppe ein paar Wochen später, Logo und Website folgten ebenso wie Ausstellung auf Ausstellung, Debatten und Demos, Workshops, Konzerte, bald Filme und – allem voran: die Kooperation zwischen CSD München und KyivPride, die Munich Kyiv Queer bis heute begleitet. Eine Erfolgsgeschichte, die es auch weiterhin zu unterstützen gilt.

13.01., Lesbenberatungszentrum LeTRa, Angertorstraße 3, 19 Uhr, munichkyivqueer.org