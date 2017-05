Hilfe für Geflüchtete

Seit 2010 ist die Münchner Regenbogen-Stiftung als erste kommunale Einrichtung ihrer Art am Start und unterstützt zahlreiche Projekte der LGBT*-Community. Dazu gehört auch der Bereich der queeren Flüchtlinge. Hier finanzierte die Stiftung als einzige Institution der Community mit rund 25.000 Euro seit 2015 in größerem Stil Veranstaltungen, Lesungen, Öffentlichkeitsarbeit und vor allem Hilfen in Einzelfällen, beispielsweise für Rechtsberatungen im Asylverfahren, Therapiekosten oder Fahrten von den in ganz Bayern verstreuten Unterkünften zu Beratungsstellen in München. „Doch langsam geht uns das Geld für diese Projekte aus“, so Andreas Unterforsthuber von der Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, der diese Stiftung unterstellt ist. Zwar ginge die absolute Zahl der Geflüchteten zurück, jedoch benötigten diejenigen, die jetzt hier seien, besonders kostenintensive Betreuung. Daher bittet er die Community um Spenden speziell für diesen Bereich. Wer die Regenbogen-Stiftung unterstützen möchte, kann mit dem Verwendungszweck „Flucht“ spenden.

Kontonummer: 81300 bei der HypoVereinsbank München, BLZ: 700 202 70, IBAN: DE34 7002 0270 0000 0813 00