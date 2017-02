Münchner CSD hat sein Motto

Gleiche Rechte. Gegen Rechts!

So lautet das kämpferische Motto des Münchner Christopher Street Day 2017, der vom 8. bis 16. Juli stattfindet und ganz im Zeichen der Bundestagswahl im September steht. „Es muss sich endlich etwas tun in Berlin“, so Thomas Niederbühl, politischer Sprecher des CSD. Themen wie Adoptionsrecht oder die Öffnung der Ehe würden schon viel zu lange auf der politischen Agenda hin- und hergeschoben. Das Motto „Gleiche Rechte. Gegen Rechts!“ beinhaltet auch eine klare Kampfansage gegen rechte Strömungen. „Mit dem Erstarken von Bewegungen wie AfD, ‚Demo für alle‘ oder ‚Besorgte Eltern‘ ist ein Fortschritt für die LSBT*I-Community nicht zu erwarten“, so CSD-Pressesprecherin Rita Braaz. „Mit Rechts gibt es keine Zukunft!“ München erwartet also einen hochpolitischen CSD, bei dem die Szene im Kampf um eine vielfältige Gesellschaft klare Kante zeigt.