München wählt den Mister

Große Ehre für Werner Hall, Bavarian Mr. Leather 2016 und Vorstandsmitglied des Münchner Löwen Clubs: Er wurde in die Jury des „International Mister Leather“-Wettbewerbs (IML) in Chicago berufen. Somit ist er einer von neun Personen, die im Mai 2018 die wichtigsten Repräsentanten der Leder- und Fetischszene wählen. Rund siebzig Kandidaten aus der ganzen Welt nehmen jedes Jahr diese Herausforderung an – eine Mammutaufgabe auch für die Jury, die alle Teilnehmer mehrere Tage auf Herz und Nieren prüft. „Meine Berufung macht mich sehr stolz“, so Werner. „Und ich empfinde sie nicht nur als Werbung für den MLC, sondern auch als Anerkennung des Vereins und all seiner Mitglieder für ihre jahrzehntelange Arbeit.“ Wir wünschen schon jetzt ein glückliches Händchen!

www.mlc-munich.de