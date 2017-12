„München leuchtet“ für Albert Knoll

× Erweitern Foto: Presseamt/Nagy München leuchtet

Am 14. November wurde der Münchner Historiker Albert Knoll mit der Medaille „München leuchtet – Den Freundinnen und Freunden Münchens“ in Gold ausgezeichnet. „Mit Ihrem herausragenden ehrenamtlichen Engagement in der Erinnerungsarbeit, insbesondere für die Zeit des Nationalsozialismus, sowie in der Gleichstellungspolitik haben Sie sich um die LGBTI-Community verdient gemacht“, würdigte Bürgermeister Josef Schmid dessen jahrzehntelangen Einsatz. Vor allem sein Einsatz als Archivar der KZ-Gedenkstätte Dachau und im „Forum Homosexualität München e. V. – Lesben und Schwule in Geschichte und Kultur“ machte Albert Knoll als Kämpfer gegen das Vergessen und für ein gleichberechtigtes Miteinander nicht nur in München bekannt. An der Verleihung der Medaille im Rathaus nahmen neben Angehörigen und Mitstreiterinnen und Mitstreitern Knolls vom „Forum Homosexualität“ auch die Stadträte Christian Vorländer und Dr. Michael Mattar sowie Andreas Unterforsthuber und Ulrike Mößbauer von der städtischen Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen teil. Wir gratulieren herzlich!