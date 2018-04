× Erweitern Foto: Iwan Valentin Bavarian Mr. Leather 2018

Ein echtes „Münchner Kindl“ wurde Anfang März im Rahmen des MLC stark-bier-feste zum neuen Bavarian Mr. Leather gekürt: Der 47-jährige Bankkaufmann Robert Heckmann ist schon seit vielen Jahren in der Community unterwegs und wird ein Jahr lang die Leder- und Fetischszene Bayerns repräsentieren. Beim Gala-Abend im Oberangertheater setzte er sich gegen seinen Mitbewerber Marcus Hanke durch und betonte, ein „Mister zum Anfassen“ sein zu wollen. Außerdem wird er die Safety-Aktionsgruppe, ein ehrenamtliches Präventionsteam von Sub und Münchner Aids-Hilfe, unterstützen. Nach der Wahl ging’s erst mal zum privaten Urlaub in die Karibik, doch schon im Mai steht mit der Wahl zum International Mr. Leather in Chicago ein Höhepunkt seiner Amtszeit an. Wir wünschen Robert viel Erfolg!