MEIN MÜNCHEN mit Osiel Gouneo

Osiel Gouneo ist erst 26 Jahre alt und seit dieser Spielzeit Principal Dancer (Meistertänzer oder Primoballerino) beim Bayerischen Staatsballett.

× Erweitern La Banatère Gouneo

Ursprünglich kommt er aus Kuba – die letzten drei Jahre hat er aber als Solist beim Norwegischen Nationalballett getanzt.

Für dein junges Alter bist du schon viel in der Welt herumgekommen: Du hast bereits in London, Moskau und New York gespielt. Was macht München im Vergleich dazu für dich besonders?

Ich bin vor allem wegen des sehr umfangreichen, interessanten Repertoires des Staatsballetts nach München gekommen. Aber auch weil ich den Lifestyle in München sehr schätze: Es ist angenehm, hier zu leben. Die Stadt ist schön, sehr elegant, ich mag die Architektur. Ich fühle mich hier wohl. Und: München ist in der Mitte Europas, das ist ein guter Ausgangspunkt, zum Beispiel für meine Gastspiele.

Was ist dein Lieblingsort in München?

Im Moment: mein Apartment. Ich bin ein großer Fan von stylishem Interior Design und verbringe gerade viel Zeit damit, meine neue Wohnung einzurichten. Für mich ist eine schöne Wohnung wichtig, es ist der Ort, an dem ich relaxe, Kraft tanke, gemütliche Stunden mit meiner Freundin verbringe.

Als Vielreisender braucht man auch einen Rückzugsort. Was darf in deiner Wohnung nicht fehlen, damit du dich zu Hause fühlst?

Ganz wichtig: kubanische Musik. Und Vintage-Dekoration – ich liebe Vintage-Dekoration. Vor allem die Sachen aus den 1950er-Jahren hier in Europa erinnern mich manchmal an meine Heimat Kuba. Außerdem brauche ich immer ein paar Blumen und Pflanzen um mich herum.

In deinem Job als Romeo oder Prinz Siegfried in „Schwanensee“ bist du immer von klassischer Musik umgeben. Welche Musik hörst du privat?

Hauptsächlich kubanische Musik, aber auch Pop aus den 1970er-Jahren. Al Green und James Brown zum Beispiel.

Würdest du uns noch deinen Geheimtipp für München verraten?

Also da kann ich nur sagen: Kommt und schaut euch die Compagnie des Bayerischen Staatsballetts an.