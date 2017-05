Mehr Drama, Baby! Oder: Wie man eine Szene macht

Gastkommentar zum Szenesterben von Sr. Mira Supa

In den letzten Jahren haben wir Schwestern viele Bartouren durch die Münchner Szene gemacht, die werden jedoch immer kürzer. Ist es nicht eine faszinierende Tatsache, dass parallel zur Zunahme rechtsradikaler Haltungen in der Gesellschaft (vgl. Leipziger Studie 2016) ein massiver Rückgang an schwulen Szenelokalen zu beklagen ist? Ein Lokal nach dem anderen schließt die Pforten, und da stellt sich doch die Frage: Warum?

Alles Mögliche wird da in den küchenpsychologischen Analysetopf geworfen: Die Stadt sei zu teuer, für Wirte wie Gäste gleichermaßen. Man müsse sein Geld verdienen und hätte wenig Zeit auszugehen. Die Leute wohnten auch gar nicht mehr im Szeneviertel. Die Leute träfen sich eher online. Die Leute flögen am Wochenende in spannendere Städte. Die Leute, die Leute ... Ja Leute – und da sind wir beim Kernpunkt des Szenesterbens: bei euch! Statt wieder enger zusammenzurücken, hört man nur Kritik an verstaubten Konzepten der Schwulenszene und an „den Leuten“. Klar sind andere Konzepte für Schutz- und Spaßräume in dieser Stadt denkbar: Weniger schwul, mehr queer? Weniger Einseitiges mehr „Münchner Mischung“? Ein Wandel der Szene und ihrer Ideen ist begrüßenswert, aber woher und wofür, wenn niemand die Szene nutzt?

Daher der schwesterliche Aufruf: Seid disziplinierter! Wir fordern mehr Konsequenz im Auf-die-Kacke-Hauen! Im Moment leben wir in einer recht offenen und liberalen Stadt, doch das ist nicht in Stein gemeißelt. Kneipen, Community, Szene – das sind Orte der Sichtbarkeit. Hier hat das Queere über den CSD hinaus seinen Platz, und das ist wichtig! Erst politische Sichtbarkeit hat dazu geführt, dass Schwule und Lesben heute weitgehend unbehelligt in dieser Stadt zu Hause sein können. (Beim Rest des queeren Regenbogens schaut das leider oft noch ganz anders aus.) Aber diese relative Freiheit ist bedroht, von besorgniserregenden Eltern oder der sogenannten AfD. Das Private ist politisch! Euer Bierchen am Abend, das ist Sichtbarkeitspolitik! Toll oder? Also, hoch den Arsch und fangt an, euch zu beteiligen, denn die Szene, das seid ihr!