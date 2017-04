Majestätisch

Der Beginn der Straßenfest-Saison im Viertel fällt traditionell so bunt aus wie der nahende Frühling ­–­ allerdings nicht in jedem Fall so lieblich ...

Auch in diesem Jahr wird am 30. April die Selige Münchner Maikönigin gekürt und außerdem die Frage beantwortet, ob die aktuelle Regentin Princess Ray eine Nachfolgerin findet oder gar eine zweite Amtszeit anstrebt. Da der Feier-Tag heuer auf einen Sonntag fällt, geht es bereits um 13 Uhr los, das Bühnenprogramm inklusive der Präsentation der Kandidatinnen startet ab 16 Uhr. Den ganzen Tag gibt es Sounds von einem DJ und Livemusik, bevor gegen 22:30 Uhr die neue Maikönigin inthronisiert wird. Die Party, die auch in diesem Jahr vom Münchner Designhaus KARE unterstützt wird, endet um Mitternacht. Die Organisatoren um Ex-„Selig“-Chef Günter Kastner und „Nil“-Geschäftsführer Sebastian Roos freuen sich über neue Kandidatinnen. Also, traut euch! Anmeldungen im „Nil“ oder auf der Website www.dragqueens-munich.de beziehungsweise dem Facebook-Auftritt der Dragqueen Connection Munich.

30.4., 13 – 24 Uhr, Hans-Sachs-Straße