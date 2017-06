Maiköniginnen-Wahl 2017

Susi siegt!

Im dritten Anlauf hat sie es geschafft: Susi Sendling wurde am Abend des 30. April zur neuen Maikönigin gewählt. Mit ihrem unvergleichlich bodenständigen Charme, deutschem Schlager und einem Outfit, das der Mireille-Mathieu-Fanclub zu deren Beerdigung nicht besser hätte wählen können, siegte sie in einem knappen Rennen vor ihrer Vorgängerin Princess Ray und der langbeinigen Heather Tation. Insgesamt waren sieben Kandidatinnen angetreten, die eine Stunde lang unterhaltsame bis verstörende Performances auf die kleine Bühne zauberten. Der Wettergöttin hatte es gefallen und sie bescherte dem ersten Straßenfest der Saison zumindest Trockenheit. Sehr zur Freude der vielen hundert Gäste, die schon ab dem frühen Nachmittag auf der Hans-Sachs-Straße feierten. Am Ende des Abends konnten Initiator Günter Kastner und „Nil“-Geschäftsführer Sebastian Roos die neue Krone der Maikönigin 2017, wie immer präsentiert vom Designhaus KARE als Hauptsponsor, auf die Perücke von Susi Sendling setzen.

Maikönigin-Dinner

Auch in diesem Jahr lädt Ihre Hoheit zum königlichen Dinner-Vergnügen in die „Küche im Kraftwerk“. An der Ehrentafel sitzen Susis persönlicher Hofstaat und ihre schrillen Kolleginnen, für die Tische darum herum hat jeder die Möglichkeit zu reservieren, um einen schrägen Abend bei einem großartigen Fünf-Gänge-Menü und kleinen Showacts zu verbringen. Selbstverständlich ist auch die große Sonnenterrasse der KARE-Homebase, Gastgeber des Events, geöffnet. Das ebenso erstklassige wie königliche Menü kostet 55 Euro, Reservierungen unter dem Stichwort „Maikönigin-Dinner“ bitte unter 089 45212899 oder info@diekuecheimkraftwerk.de vornehmen.

10.6., Küche im Kraftwerk, Drygalski-Alle 25, 19 Uhr, www.diekuecheimkraftwerk.de