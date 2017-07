Maiköniginnen-Dinner bei KARE

Die Königin kaut

Ihre Hoheit Maikönigin Susi Sendling bat zu Tisch – und fast alle, die in der Münchner Drag-Szene Rang und Namen haben, waren gekommen. Seit drei Jahren ist es eine schöne Tradition, dass nach der „Wahl zur seligen Münchner Maikönigin“ ein hoheitliches Dinner stattfindet. Dazu lädt der Hauptsponsor des Events, das Designhaus KARE, zusammen mit der „Küche im Kraftwerk“ in den beeindruckenden Showroom und das dazugehörende Restaurant an der Drygalski-Allee. An der üppig dekorierten Ehrentafel versammelte Susi ihren 20-köpfigen Hofstaat, rund drei Dutzend weitere Gäste feierten mit. Neben einem Fünf-Gänge-Menü, reichlich Prosecco und noch mehr Ratsch und Tratsch stand die After-Dinner-Show im Mittelpunkt. Auf der kleinen Bühne konnten die Damen ihre Entertainment-Qualitäten beweisen – was zumeist gelang. Fazit: Ein stimmungsvoller, atmosphärischer und nicht zuletzt kulinarisch rundum geglückter Abend. Wer dieses Jahr nicht dabei war, sollte im nächsten diesen schrill-bunten Termin nicht verpassen!