It’s mad-gical!

Am 24. Mai werden bei der Magic Bar Tour 2017 wieder rund 500 Teilnehmer durchs Viertel ziehen. Das System ist bekannt: Für 16 Euro könnt ihr am 14. Mai im Sub ein Gutscheinheft erwerben, mit dem ihr durch 37 Locations ziehen oder dort so manches Schnäppchen schlagen könnt. Ob Gratisdrink, vergünstigtes Essen oder eine kleine Überraschung, ob gemütlich, lustig oder auch skurril: Entdeckt, was euch Spaß macht, traut euch, Neues auszuprobieren, und besucht Orte, die ihr noch nicht kennt! 1 Euro des Kaufpreises kommt den Sub-Projekten für schwule Geflüchtete zugute. Übrigens: Auch in diesem Jahr kannst du deine Route wieder mit einer App planen und im Anschluss damit ebenfalls deine Stimme für den Publikumspreis abgeben: app.magicbartour.de.

24.5., Glockenbachviertel, ab 19 Uhr, www.magicbartour.de