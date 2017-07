LGBTIQ* in der Ukraine

Kreativer Protest

Überall Hass, Wut und Chaos. Wie sollen Menschen in einer solchen Welt für ihre Rechte einstehen? Die Münchner Künstlerin Naomi Lawrence hat dafür ein Konzept entwickelt: den kreativen Protest. Friedfertig und positiv, ohne viel Aufwand, aber mit Spaß an der Sache. So reiste Naomi Lawrence im Mai vergangenen Jahres durch die Ukraine, begleitet von den Kiewer Filmemacherinnen Liudmyla Kyrylenko und Vera Yakovenko. In ihrer Dokumentation „Rainbow on Tour“ erzählen sie, was sie in den Tagen vor dem KyivPride 2016 gesehen und durchlebt haben. Die Doku ist in der „MonGay“-Reihe des Atelier-Kinos zu sehen. Im Anschluss findet eine Podiumsdiskussion mit der Künstlerin und weiteren Gästen statt.

× Erweitern Foto: Naomi Lawrence Rainbow on Tour

10. Juli, Atelier-Kino, Sonnenstr. 8, 21:15 Uhr, www.city-kinos.de