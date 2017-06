Schwimmverein „Isarhechte“ feiert 20-Jähriges

„Lesbisch, schwul, supercool!“

Was 1997 als Initiative von vier schwulen Männer begann, wurde schnell eine Erfolgsgeschichte: Die Schwimmer und Schwimmerinnen der „Isarhechte“ sind heute mit 130 Mitgliedern einer der großen Aktivposten der Münchner Community.

Nach der Gründung im Dezember 1997 ließen die ersten sportlichen Erfolge nicht lange auf sich warten. „Noch im selben Monat fand in Frankfurt das Xmas-Schwimmen statt, bei dem unser Verein gleich den ersten Platz holte“, erinnert sich Joachim Hold, Trainer und ein „Hecht“ der ersten Stunde. Nach kurzer Zeit traten die ersten Frauen ein, die Isarhechte firmierten bald als Schwimmverein für „Lesben, Schwule and friends“. „Die sportlichen Leistungen waren sicher wichtig, aber im Vordergrund standen immer die Freude und der Spaß, den wir als Gruppe hatten“, bringt Silke Vlecken, frühere Leistungsschwimmerin und langjähriges Mitglied, die Vereinsphilosophie auf den Punkt. Aus dieser Zeit stammt auch der Schlachtruf „Ob lesbisch oder schwul, wir sind supercool, ob gute oder schlechte, wir sind die Isarhechte!“ Einer der Höhepunkte in der Vereinsgeschichte waren die Eurogames 2004 in München, bei denen die Isarhechte den Schwimmwettkampf für 641 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 19 Ländern organisierten und selbst 15 Medaillen gewannen. Mit über zwanzig Teilnehmenden stellen sie außerdem das größte Team in Starnberg bei der traditionellen Seequerung.

Sport, Spaß und Engagement

Die Isarhechte haben zwei feste Trainingsbäder in München, trainieren dreimal pro Woche und haben viele Anfängerinnen und Anfänger zu ambitionierten Schwimmerinnen und Schwimmern ausgebildet. „Was uns besonders freut, ist, dass wir auch für jüngere Schwimmerinnen und Schwimmer attraktiv sind“, so Vorstand Wilhelm Kluß. „Aber mit zwanzig sind wir ja auch noch ein ganz junger Verein!“

Die Hechte feiern

Samstag 1. Juli, ab 19 Uhr, Sub-Zentrum, Müllerstr. 14, mit Tombola zugunsten der Münchner Aids-Hilfe

www.isarhechte-muenchen.de