× Erweitern Foto: Querverlag Lesben raus Stephanie Kuhnen

Was nach einem Rauswurf klingt, ist natürlich ganz anders gemeint: Das Buch „Lesben raus“ (Querverlag) versteht sich als Plädoyer für die Sichtbarkeit von Lesben in Gesellschaft und Community. Denn wenn es um Homosexualität geht, dominieren schwule Männer Bild und Themen, Lesben werden oft nur „mitgemeint“. 28 Autorinnen beleuchten aus unterschiedlichen Perspektiven das Thema und gehen der Frage von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit nach. Herausgeberin Stephanie Kuhnen (Bild) und die Autorin Stephanie Gerlach lesen am 23. Februar aus ihren Beiträgen und diskutieren im Anschluss mit dem Publikum.

23.2., LeTra-Zentrum, Angertorstr. 3, 19 Uhr, www.letra.de