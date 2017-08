LEO gratuliert** - Nürnberger HIV-Projekt ausgezeichnet

Das Kooperationsprojekt „Helfen Ist PositiV“ der Stadtmission Nürnberg und der AIDS-Beratung Mittelfranken wurde Ende Juni im Rahmen des Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongresses mit dem HIV-Community-Preis ausgezeichnet.

× Erweitern Foto: GEPA pictures/ DÖAK 2017 HIV-Community-Preis

Das Preisgeld in Höhe von 8.000 Euro würdigt die Arbeit im Bereich der Prävention von Geflüchteten, der sich das Projekt bereits seit 2008 widmet. Die Präventionsaktionen finden aktuell in 17 verschiedenen Sprachen in Aufnahmeeinrichtungen und Unterkünften für Asylsuchende, in Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, bei Veranstaltungen verschiedener Sprach-Communitys sowie in aufsuchender Arbeit bei SexarbeiterInnen und Drogengebrauchenden statt. „Ein ideales Leuchtturmprojekt auch für andere Städte“, so Jurymitglied und AIDS-Aktivistin Laura Halding-Hoppenheit.