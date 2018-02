Lebenspartnerschaften museumsreif

× Erweitern Foto: Presseamt KVR Lebenspartnerschaften

Seit 2009 hingen im Münchner Kreisverwaltungsreferat Schilder mit dem Hinweis „Heiratsbüro/Lebenspartnerschaften“. Diese Schilder sind seit Einführung der „Ehe für alle“ obsolet und wurden als Dokumente der Zeitgeschichte nach Vermittlung der Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen an das Forum Homosexualität und das Münchner Stadtmuseum übergeben. Die symbolische Demontage nutzte die Leitung des Heiratsbüros (im Bild links), um darauf hinzuweisen, dass die Umwandlung der rund 2.750 in München eingetragenen Lebenspartnerschaften in eine Ehe möglichst noch 2018 vollzogen werden sollte. Grund: Der Stadtrat hat für den zu erwartenden Verwaltungsaufwand neue Stellen genehmigt, die aber zeitlich befristet sind.