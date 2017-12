Leben und Überleben in Uganda

Ssenfuka Joanita Warry, genannt Biggy, arbeitet bei der Menschenrechtsorganisation „Freedom and Roam Uganda" (FARUG) als Executive Director LGBTIQ°. Die Vision von FARUG und ihrer starken lesbischen Stimme Biggy lautet : „A society in which the rights, freedom and equality of LBTI persons are guaranteed and there is no discrimination based on sexual orientation or gender identity.”

× Erweitern Foto: Samantha Marx / CC BY 2.0 / Wikimedia Uganda Südafrikaner protestieren gegen die Verfolgung Homosexueller in Uganda. Foto: Samantha Marx from Johannesburg, South Africa - 20140301-IMG_2317, CC BY 2.0, Link

Der Alltag für LGBTIQ° in Uganda ist weit von dieser Vision entfernt. Verhaftungen, körperliche Gewalt und Angriffe gehören nach wie vor zur Lebensrealität von Lesben, Schwulen und Transpersonen. In ihrem Vortrag stellt Biggy die Arbeit von FARUG vor und spricht über die aktuelle rechtliche und soziale Situation von LGBTI in Uganda.

Der Vortrag findet in Englisch statt und wird übersetzt

6.12, LeTRa-Zentrum, Angertorstraße 3, 19 Uhr, Eintritt frei (gerne Spenden für FARUG), www.letra.de