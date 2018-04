LC Stuttgart: Vormerken

× Erweitern Foto: LC Stuttgart Maitreffen LC Stuttgart Vorstellung der Kandidaten im "Boots"

Vom 4. bis 6. Mai steigt mit dem Stuttgarter Ledertreffen einer der Höhepunkte des jährlichen Terminkalenders des LC Stuttgart, zu dem Gäste aus ganz Europa erwartet werden. Der LC Stuttgart hat wie immer ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt: Als Warm-up am Freitagabend gibt’s das Treffen im Boots und im Clublokal Eagle sowie Tanz im legendären King’s Club. Am Samstag kann man entweder per Motorrad das obere Neckartal erkunden oder Stuttgart bei einer Stadtführung kennen lernen. Im Zentrum Weissenburg gibt’s im Anschluss das gemeinsame Get-together bei Kaffee und Kuchen, bevor abends der Höhepunkt des Wochenendes ansteht: Die Party „Rough Men Night“ an einer noch geheimen Location, zu der man ab 21 Uhr mit einem kostenlosen Shuttleservice gelangt. Hier ist die Gruppe unter sich, der Dresscode ist Pflicht und an der Bar, auf der Tanzfläche oder im Cruisingbereich können die tagsüber getroffenen Bekanntschaften bestimmt vertieft werden. Den Abschluss bildet dann am Sonntag ein gemeinsamer Besuch des Canstatter Wasen-Frühlingsfests. Die Anmeldefrist zum Fetisch-Wochenende läuft bereits, Infos gibt’s wie immer über die Website des LC Stuttgart.

4. – 6.5, 35. Internationales Maitreffen Stuttgart, www.lc-stuttgart.de