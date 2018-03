Landtagswahl 2018 in Bayern – Teil 1

Voraussichtlich werden die bayerischen Bürgerinnen und Bürger am 14. Oktober zum 18. Mal ihre Volksvertretung wählen. Die Landtagswahl ist also in greifbarer Nähe. Was steht dabei auf dem Spiel? Welche Akteure sind relevant? Kann an die CSU ihre absolute Mehrheit verteidigen? Ab dieser Ausgabe werden wir euch regelmäßig informieren.

Laut einer Umfrage des Bayerischen Rundfunks wird die CSU ihre absolute Mehrheit nicht verteidigen können. Demnach sind die Christsozialen in der Zukunft von einem Koalitionspartner abhängig. Das Politikmagazin „Kontrovers“ erhebt regelmäßig Daten zur politischen Stimmung in Bayern. Nach dessen Umfrage kommt die CSU nur noch auf 40 Prozent Zustimmung, was den schlechtesten Wert der Union seit zwanzig Jahren bedeutet. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich zunehmend mehr Menschen im Freistaat nach einem politischen Wechsel sehnen. Bemerkenswert ist diesbezüglich auch, dass Söder, der ja laut eigenen Aussagen gerade das soziale Profil der CSU wieder stärken will.

× Erweitern Foto: Bildarchiv Bayrischer Landtag

Doch im Unterschied zu vielen bayerischen Medien wollen wir uns hier nicht schwerpunktmäßig mit Söders CSU beschäftigen, sondern betrachten entgegen alteingesessener lokaler Gepflogenheiten auch, auf welchem Stand die zweitstärkste Kraft Bayerns ist: Die SPD-Landeschefin Natascha Kohnen führt ihre Partei als klare Alternative zum ewigen Primat der CSU ins Feld. Sie will einen unaufgeregten und sachlichen Wahlkampf und erteilt der CSU samt ihrer Annäherung an rechtspopulistisches Gebaren eine klare Absage, insbesondere im Bereich der Flüchtlingspolitik. Es geht ihr nach eigener Aussage darum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen und den Druck im Arbeitsleben einzugrenzen. Im Kontrast zu Freien Wählern, FDP oder den Grünen, die wohl gerne mit der CSU regieren würden, will sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussage zu möglichen Koalitionsverhandlungen machen.