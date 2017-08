Jan Geiger - der neue Mann im sub

Jan Geiger, der studierte Sozialarbeiter übernimmt u.a. die Safety-Aktionsgruppe (S'AG) von Sub und Münchner Aids-Hilfe, die in der Schwulenszene vor allem bei Partys und Festen mit eigenen Aktionen unterwegs ist.

Zudem betreut er den Infopool des schwulen Zentrums und die regelmäßigen HIV-Tests im Sub. „Die Vielfalt der Arbeit ist fantastisch: Vor-Ort-Arbeit, Testangebote, Ehrenamt, Infoabende bis Kunst und Musik – langweilig wird mir sicher nicht!“, so Jan. Dass er in seinem neuen Job das Rad nicht neu erfinden muss, ist auch seinem Vorgänger Kai Kundrath zu verdanken, der die neuen Strukturen seit 2012 etablierte und mittlerweile als Geschäftsführer im Sub tätig ist. Dennoch verlangen neue Herausforderungen neue Wege. PrEP ist immer noch nicht so bekannt, daher ist ein Schwerpunkt seiner Arbeit zunächst das hochaktuelle Thema PreP („Die Pille davor“) und Informationen zum Schutz durch Therapie konzentrieren. Wir wünschen ihm dabei viel Erfolg!

Infos zu S’AG: www.sag-muenchen.de