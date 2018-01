IT’S SHOWTIME!

× Erweitern Foto: Martina Dach Chorkonzert

Drei Monate vor dem großen europäischen Chorfestival „Various Voices“ im Mai 2018 könnt ihr Anfang Februar bereits Festival-Luft schnuppern: Die Gastgeber/-innen von den Münchner Chören Melodiva und Philhomoniker laden dazu in den Saal des Zunfthauses ein, wo sie mit ihren neuen Programmen einen köstlichen Various-Voices-Appetizer präsentieren. Die Jungs des schwulen Chors Philhomoniker sind mit ihrem Baustellen-Programm und „Best of Philhomusical“ dabei, einem turbulenten und stimmgewaltigen Ritt durch die fabelhafte Welt des Musicals. Die Mädels von Melodiva mischen mitreißende Songs, eigene Texte und eine fantasievolle Choreografie zu einem Cocktail aus Schlager, Pop und Rock. Das Team des Zunfthauses serviert dazu auf Wunsch kühle Getränke und leckere bayerische Gerichte. Im Anschluss an das Konzert am Samstag wird übrigens ab 23 Uhr mit DJ MariOn weitergefeiert. Karten zu 22 Euro sind an der Infotheke des Sub erhältlich oder auf der Webseite der Philhomoniker.

3. – 5.2., Zunfthaus, Thalkirchner Str. 76, 19:30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), www.philhomoniker.de