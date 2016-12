IT’S SHOWTIME!

Die rauschende Eröffnung mit Uschi Glas und Dieter Reiter ist gerade vorüber, doch Routine kehrt bei Pink Christmas, dem queeren Weihnachtsmarkt am Stephansplatz, nur selten ein.

Dafür sorgen vor allem die Künstler, die das Alleinstellungsmerkmal des kleinsten Münchner Marktes seiner Art sind und die sich auf der kleinsten Open-Air-Bühne das Mikro in die Hand geben. Neben DJ James Munich, der in dieser Saison auch unter der Woche zum Einsatz kommt, sind die Travestie-Stars Gene Pascale (jeden Sonntag) und Baby Bubble (jeden Donnerstag) mit von der Partie. Als Special Guests treten außerdem TV-Drag Lilo Wanders (21.12.), Chansonnière Franziska Beil (6.12.), Kabarettist Thomas Mack (29.11./20.12.) sowie das Whitney-Double Ikenna Benéy Amaechi (13./14.12.) auf. Auch Alt-Oberbürgermeister Christian Ude gibt sich am 17.12. die Ehre und erzählt Komisch-Kabarettistisches aus seinem (Un-)Ruhestand. Darauf einen Glühwein! Showtime ist immer 19 Uhr – alle Termine sind auf der Website des Veranstalters nachzulesen.

× Erweitern Foto: Veranstalter Pink Christmas

Pink Christmas, bis 23.12. Mo – Fr 16 – 22 Uhr, Sa/So 12 – 22 Uhr (Show: 19 Uhr), www.pink-christmas.de

