Interview • Yoni nimmt Abschied von der „Sinners“

Mit der Halloween-Ausgabe am 29. Oktober verabschiedet sich Yoni Carmi, Mastermind der „Sinners“, vom Partybusiness. Die Eventreihe wird fortgesetzt, doch künftig ohne ihren Erfinder.

× Erweitern FOTO: DANIEL FUCHS Yoni Carmi

Yoni, warum machst du Schluss mit der „Sinners“?

Die Veranstaltung nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und hat meine eigentliche Arbeit als Showproduzent und Kulturveranstalter schon immer sehr eingeschränkt. Künftig werde ich in meinem Job noch mehr gefordert und beispielsweise die nächsten acht Monate gar nicht in Deutschland sein. Unter diesen Umständen ergibt es keinen Sinn, die „Sinners“ weiter zu veranstalten.

Wie geht es mit der Partyreihe weiter?

Mein langjähriger Mitarbeiter Yaniv Levi wird den Event fortführen, und ich werde ihn dabei unterstützen, soweit es mir möglich ist. Yaniv wird „Sinners“ öfter und in wechselnden Locations anbieten.

Bleibt ihr Charakter erhalten?

Ich hoffe doch sehr! Ich glaube, dass unsere Szene eine Party braucht, die viele Facetten zeigt und viel bietet. Das war schon immer teuer und aufwendig, doch genau dieser Anspruch hat die Party dahin gebracht, wo sie heute steht. Ich wünsche mir, dass künftig keine Abstriche von diesem anspruchsvollen Konzept gemacht werden.

Warum hast du die Reihe vor sieben Jahren ins Leben gerufen?

Ich war schon mit zwanzig Jahren als Ehrenamtler in der Szene unterwegs, habe sie immer als wichtig empfunden und wollte der Community etwas zurückgeben. „Sinners“ sollte die Party für München sein, nicht für mich. Doch wenn ich gesehen habe, dass die Leute den Event genießen, dann war das auch für mich natürlich eine große Freude.

Wie steht die Münchner Partyzene aus deiner Sicht da?

Ich sehe, dass immer weniger in Szenelocations gefeiert wird. Das finde ich schwierig: Jede Community hat nur Macht, wenn alle zusammenhalten. Wenn sich das aber zerstreut, verlieren wir Macht. Solange unsere Akzeptanz in der Gesellschaft nicht 100%ig ist und unsere Rechte nicht gleich sind, dürfen wir diese Macht nicht abgeben.

Wirst du die erste „Sinners“, die nicht unter deiner Leitung stattfindet, besuchen?

Ich gehe noch immer auf zwei oder drei Partys in der Woche – natürlich werde ich auch die nächste „Sinners“ besuchen. Ich gebe aber zu: Das erste Mal als Gast auf „meiner“ Party wird für mich wohl schwierig werden.

•Interview: Bernd Müller

29.10., Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15, 22 Uhr, www.sinners-party.com