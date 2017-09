Infodienst im Sub: Der Wegweiser durch die Szene

Ab und zu braucht jeder mal eine Orientierungshilfe. Für die queere Szene in München ist der Infodienst im Sub sozusagen der Kompass, der zu den verschiedenen Angeboten, Gruppen, Beratungsstellen etc. leiten kann.

Egal ob Ausgehen und Nachtleben, Freizeitgruppen wie Team München oder Gay Outdoor Club, LGBTIQ*-Projekte oder Gesundheitsfragen zu HIV und andere STIs: Der Infodienst weiß Bescheid und berät ehrenamtlich sieben Abende in der Woche. Gleich im Eingangsbereich des Cafés zu finden, klärt der Infodienst auch über die Angebote anderer Einrichtungen wie der Lesbenberatungsstelle LeTRa, des Jugendzentrums diversity oder der Münchner Aids-Hilfe auf. Neben vielen weiteren Hilfestellungen übernimmt der Infodienst auch den Kartenvorverkauf für diverse Szene-Events wie den Rosenmontagsball im Oberanger, die Magic Bar Tour und das CSD-Rathausclubbing. Die Info-Theke ist jeden Abend zwischen 19 und 22 Uhr, samstags von 20 bis 23 Uhr besetzt.

089 8563464-14, infodienst@subonline.org