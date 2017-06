Denkt man an Florida, fallen einem Miami, Key West oder Disneyland ein. Dabei wartet St. Petersburg am Golf von Mexiko mit den fantastischsten Stränden auf, die es auf der Erde gibt:

weiß, sauber, hunderte Meter breit – unglaublich! Muss man dann dafür noch Werbung machen? Man will! Und so lud die mit 250.000 Einwohnern eher kleine Stadt die IGLTA (International Gay and Lesbian Travel Association), die größte Tourismus-Vereinigung der LGBT*-Welt, zur jährlichen Convention.

Es kamen LGBT*-Vertreter der Reisebranche aus 37 Ländern, ein Rekord! Dietmar Holzapfel und Sepp Sattler vertraten wie jedes Jahr die Stadt München.

× Erweitern Foto: Dietmar Holzapfel IGLTA St. Petersburg/Florida

Zum Auftakt lud die Stadt in ihr spektakuläres Dalì-Museum mit der weltweit größten Sammlung des Malers Salvador Dalì. Die Central Avenue war natürlich rainbowbeflaggt und die drei LGBT* Council Members von St. Petersburg (von insgesamt acht) waren selbstverständlich anwesend.

Während der viertägigen Convention wurden immer wieder kurze Filme von Städten aus der ganzen Welt gezeigt, die um LGBT*-Touristen buhlen. So wurde unter anderem Mariela Castro-Espín, eine Nichte des ehemaligen Staatschefs Fidel Castro, dafür geehrt, dass sie sich für diesen Nischenmarkt in Kuba einsetzt.

Aber auch negative Themen wurden nicht ausgespart, ob „Trump-Effekt“ oder der Einfluss von Attentaten auf die Wahl von Reisezielen. Ergreifender Höhepunkt war dabei die Rede der Besitzerin des PULSE in Orlando, Barbara Poma. In ihrem Klub wurden vor einem Jahr, am 12. Juni 2016, 49 LGBT*-Gäste erschossen und zahlreiche weitere verletzt. Tief betroffen erhoben sich alle Anwesenden nach ihrer Rede zu einer Schweigeminute.

Mit einer Schiffsfahrt in den Sonnenuntergang und einer kulinarischen Abschlussparty endete die Tagung, wie immer finanziert vom Gastgeber des nächsten Jahres: Toronto (schon zum 2. Mal!). Sollte sich nicht auch Deutschland, Berlin oder auch noch einmal München, mal wieder als Reiseziel für LGBT*-Touristen weltweit in Erinnerung bringen? Die Convention 2001 in München war jedenfalls ein nachhaltiger Erfolg und könnte eine Auffrischung vertragen.