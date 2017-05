IDAHIT 2017

Demo gegen Homo- und Transphobie

Auch 2017 gibt es in München eine Demo anlässlich des International Day Against Homo- and Transphobia (IDAHIT). Am 17. Mai soll die queere Community Münchens für Sichtbarkeit und Respekt sowie gegen Hass und Diskriminierung auf die Straße gehen. Der Termin ist hochsymbolisch: Am 17. Mai 1990 strich die WHO Homosexualität aus der Liste der psychischen Krankheiten. Dass mit der S'AG die Präventionstruppe von Sub und Münchner Aids-Hilfe für die Organisation der Demo verantwortlich zeichnet, ist kein Zufall: „Auch erfolgreiche Arbeit im Bereich HIV ist nur dort möglich, wo eine Gesellschaft offen und zugänglich ist“, so S'AG-Mitarbeiter Martin Jautz. „Für eine solche Gesellschaft müssen wir noch immer alle kämpfen!“ Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen treffen sich ab 19 Uhr an der Ecke Thalkirchner-/Müllerstraße. Die Demo selbst startet um 19:30 Uhr und zieht etwa eine Stunde lang durch das Glockenbachviertel.

× Erweitern FOTO: Bernd Müller IDAHIT

17.5., Thalkirchner-/Ecke Müllerstraße, 19 Uhr