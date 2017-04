„Ich bin glücklich. Ich bleibe gern.“

Michael (40) und Mahmud (30) sind seit über einem halben Jahr ein Paar – und zwar ein außergewöhnliches, denn Mahmud kam 2016 als syrischer Flüchtling nach München, die Heimatstadt seines Freundes. Das ist ihre Geschichte.

Mahmud, wie hast du in Homs gelebt?

Ich hatte in meiner Heimat ein Tourismusstudium begonnen und außerdem in der Bäckerei meiner Eltern gearbeitet. Dann kam der Krieg und unsere ganze Familie musste Syrien 2013 in Richtung Libanon verlassen.

Wie erging es dir in Syrien als schwuler Mann?

Schwul zu sein ist schlimm in Syrien. Homosexualität ist dort illegal, man kann mehrere Jahre ins Gefängnis kommen. Es gibt zwar eine Community, aber die trifft sich nur im Geheimen. Meiner Familie gegenüber möchte ich mich nicht outen, das wäre ein harter Schlag für sie. Auch das war ein Grund, das Land zu verlassen.

Wie bist du nach Deutschland gekommen?

Ich bin zunächst nach Jordanien gegangen und habe dort auch ein ordentliches Leben geführt, hatte Arbeit und einen Freundeskreis. Doch ich bin nicht glücklich geworden, schließlich wollte ich Perspektiven haben, und so verließ ich das Land wieder. Als einer der Letzten floh ich über die Balkanroute nach Deutschland. In Passau wurde ich von der Polizei kontrolliert und kam, nach Umwegen über Deggendorf und Landau, schließlich in der Münchner Bayernkaserne unter.

Konntest du hier offen schwul leben?

In der Bayernkaserne habe ich mich das nicht getraut. Ich hatte einen sehr tuntigen Mitbewohner, dem ist zwar nichts passiert, aber er war immer allein. Ich habe mir dann wenigstens ein GayRomeo-Profil zugelegt, um schwule Kontakte zu bekommen.

Wie habt ihr euch kennengelernt?

Michael: Ich hatte mich im Herbst 2015 am Hauptbahnhof als ehrenamtlicher Helfer engagiert, mich mit einer Familie aus Aleppo angefreundet und daraufhin sogar begonnen, Arabisch zu lernen. Schließlich habe ich auf GayRomeo alle arabischen Profile durchforstet und auf diese Weise Mahmud getroffen. Wir haben uns ein paar Mal verabredet und es hat sehr schnell gefunkt. Schon beim dritten Treffen standen wir abends vor dem Sub und haben uns geküsst.

Mahmud: Für mich war das ein unglaubliches Erlebnis – ich konnte zum ersten Mal in meinem Leben einen Mann küssen, ohne Angst haben zu müssen, dass mir etwas passiert!

Wie organisiert ihr eure Beziehung?

Michael: Solange sein Asylverfahren läuft, darf Mahmud nicht bei mir wohnen. Als er das einmal mehrere Wochen tat, mussten wir Urlaub beantragen. Immerhin wohnt er seit Oktober 2016 in einer Unterkunft am Olympia-Einkaufszentrum, da wird das alles lockerer gehandhabt. Unter der Woche sehen wir uns abends, da kommt er auch mit zu meinem Arabischkurs, am Wochenende sowieso.

Mahmud: Ich hoffe auf meine Anerkennung – und das ist frustrierend, denn ich warte schon sehr lange auf meine Papiere. Die Chancen stehen aber offenbar sehr gut, dass die Anerkennung als Flüchtling kommen wird. Dann möchte ich gern in Deutschland bleiben. Ich bin glücklich in diesem Land und bleibe gern, lerne die Sprache und mag die Menschen. Nicht zuletzt: Mein Mann lebt ja hier!

× Erweitern Foro: Esther Stosch/Pixelio Mahmud und Michael

Interview: Bernd Müller