Goofy Förster geht unter die YouTuber

Goofy Förster, dessen Karriere 1983 bei einem Münchner Privatradiosender begann.

Zwei Jahre später wechselte er als Redakteur und Moderator zu „Radio Gong“ und hängte das Studium der Zahnmedizin endgültig an den Nagel, um sich weiter erfolgreich in der Medienbranche zu etablieren. Es folgten viele unterschiedliche Sendeformate in Hörfunk und TV – von Jugendmagazinen über Gameshows und Cinemathek bis hin zu Sport, Autos und Reisen, heute ist er aus der Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Auch als DJ holt Goofy Förster die Massen auf den Dancefloor.

In all den Jahren und bei unterschiedlichen Tätigkeiten blieb er aber immer seinem Thema „Reisen“ treu. 2001 startete er bei „Neun Live“ als Reisepionier mit der Sendung „sonnenklar TV“. sonnenklar.TV gehört zur FTI-Group mit Sitz in München und sendet heute 24 Stunden auf einem eigenen Kanal und ist zu Deutschlands Reisesender Nummer eins geworden, dem Goofy Förster bis heute treu geblieben ist.

Was liegt da näher als ein eigener YouTube-Kanal, auf dem Goofy euch spezielle Reiseziele, Hotels und Locations näher bringen wird?